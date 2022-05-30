Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани Росії, - Інститут вивчення війни

Американські військові аналітики припускають, що контрнаступ українських захисників у Херсонській області порушить плани Росії контролювати окуповані території на південному напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Росіяни 29 травня продовжили штурм Сєверодонецька, проте не мали підтвердженого просування. А їхній прогрес, за припущенням ISW, буде повільним.

Російська армія на сході України, яка раніше мала на меті захопити всю Луганську та Донецьку області, тепер майже повністю зосереджена на Сєверодонецьку.

Також експерти заявляють, що російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій і, ймовірно, будуть ще більше знижувати пріоритети просування на південний схід від Ізюма та на захід від Лимана на користь зосередження існуючих сил на Сєверодонецьку.

Ключові висновки експертів ISW:

Російські війська продовжували спроби повністю взяти під контроль Сєверодонецьк.

Окупанти продовжували наступ на південний схід від Ізюма, але не мали успіху в просуванні до Слов’янська.

Загарбники продовжували наступальні операції, щоб перерізати українські наземні лінії зв'язку на північний схід від Бахмута, і навряд чи намагатимуться безпосередньо атакувати місто.

Український контрнаступу Херсонській області змусив російські війська зайняти оборонну позицію і, ймовірно, порушить намагання Росії посилено контролювати окуповані території на південному напрямку.

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