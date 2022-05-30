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Польща готова стати офіційним гарантом безпеки для України, - Дуда

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Польща готова стати офіційним гарантом безпеки для України, - Дуда
Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди в інтерв'ю CNN.

На думку Дуди, для Польщі як для сусідньої країни це питання доволі принципове і бажане.

"Володимир Зеленський вже запитував, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть прийняті - так, Польща братиме участь у цьому", - підкреслив він.

Також читайте: Дуда проведе переговори щодо України з президентом Єгипту

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Полякам справжнім друзям України-черговий респект...
  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Все це немає значення без перемоги, а Боневтік і його шобла не хоче перемоги.
  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Дебіл це ти і саме страшно що навіть не усвідомлюєш наскільки в усіх зелених відсутні мізки тому і рвуть горлянку за дебіла собі подібного.
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