Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє росЗМІ РИА Новости.

"На превеликий жаль, у тому, що стосується розпалювання українського націоналізму, неонацизму, Франція грає одну з ініціативних ролей. Нам сумно це бачити", - йдеться в повідомленні.

За його словами, Париж активно озброює Україну, зокрема наступальними озброєннями, "вимагає вести війну до переможного кінця", "завдати Росії поразки".

"Це свідчить лише про те, що всі наші багаторічні звернення до Заходу із закликом домовлятися на рівноправній основі не просто не були почуті, а свідомо проігноровані", – заявив Лавров.

Також читайте: Лавров назвав "безумовним пріоритетом" для Росії окупацію двох областей України