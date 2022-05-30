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Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні, - Лавров

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Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні, - Лавров
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє росЗМІ РИА Новости.

"На превеликий жаль, у тому, що стосується розпалювання українського націоналізму, неонацизму, Франція грає одну з ініціативних ролей. Нам сумно це бачити", - йдеться в повідомленні.

За його словами, Париж активно озброює Україну, зокрема наступальними озброєннями, "вимагає вести війну до переможного кінця", "завдати Росії поразки".

"Це свідчить лише про те, що всі наші багаторічні звернення до Заходу із закликом домовлятися на рівноправній основі не просто не були почуті, а свідомо проігноровані", – заявив Лавров.

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Топ коментарі

  • Сергій Хоменко 6860486c
    Ты ****** конь, идите нахер с Украины
  • Бенина Мама
    Коняку недавно ещё не так понесло:
  • саша паламарчук
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