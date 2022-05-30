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Зеленський може погодитися на тристоронні переговори з Путіним та Ердоганом, - Нікіфоров

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Зеленський може погодитися на тристоронні переговори з Путіним та Ердоганом, - Нікіфоров
Володимир Зеленський не заперечує можливості тристоронніх телефонних переговорів з президентами Туреччини та Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров.

"Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести телефонні переговори з главами Росії та Туреччини Володимиром Путіним і Таїпом Ердоганом, якщо президент РФ буде готовий у них брати участь", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Alex Sokolov 0d8421f8
    Про що можна перемовлятися з аналогом Чікатіло і Гітлера?
  • Garry Grant
    Да о чём ты,мать твою за ногу, хочешь говорить с ******? Пойди,с пнём в лесу поговори. Эффект тот же.
  • Николаев Юг
    ВСУ и народ Украины не согласны на переговоры с х*йлом.
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