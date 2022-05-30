Окупанти обстріляли з артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Ніч на Дніпропетровщині минула із затяжною тривогою, ворог бив по Зеленодольській та Апостолівській громадах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч з затяжною тривогою... По Криворізькому району знову стріляла ворожа артилерія. Били по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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