Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі "за причетність до вторгнення в Україну"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Anonymous.

"Масована атака Anonymous проти білоруського уряду за причетність до вторгнення в Україну. Усі їхні найбільші урядові вебсайти – офлайн", - йдеться в повідомленні.

JUST IN: Massive attack carried by #Anonymous against the Belarusian government for their complicity in the #Ukraine️ invasion. All their biggest government websites are #Offline. #OpRussia #OpBelarus #FreeUkraine