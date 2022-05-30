Ворог завдав двох ракетних ударів по Одещині, влучив у розбиту колію непрацюючого мосту через Дністровський лиман, - ОК "Південь"
5 43813
Вночі й на світанку по Одещині ворог знову завдав 2-х ракетних ударів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міськради "Одеса.Офіційно".
"Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму, розбиту раніше колію", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення немає.
Одну ракету збито силами ППО.