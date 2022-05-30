Ворог завдав двох ракетних ударів по Одещині, влучив у розбиту колію непрацюючого мосту через Дністровський лиман, - ОК "Південь"

Вночі й на світанку по Одещині ворог знову завдав 2-х ракетних ударів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міськради "Одеса.Офіційно".

"Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму, розбиту раніше колію", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення немає.

Одну ракету збито силами ППО.

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