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Окупанти перемістили з району Мелітополя в напрямку Василівки до 120 одиниць озброєння і військової техніки, - Генштаб ЗСУ

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Окупанти перемістили з району Мелітополя в напрямку Василівки до 120 одиниць озброєння і військової техніки, - Генштаб ЗСУ
Ворог посилює позиції на запорізькому напрямку, переміщує озброєння та військову техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Вчора в Мелітополі був великий БАХ. Знов партизани.
  • oleg1966
    Это те Т-62 которые позавчера выгружали на станции Мелитополь. Лично видел как выгружали эти ржавые динозавры, с потрескавшейся резиной на катках
  • oleg1966
    Сегодня утром тоже знатно бабахнуло в центре города. Возле дома так называемого губернатора Балицкого .https://ria-m.tv/news/287931/v_melitopole_progremel_moschnyiy_vzryiv_(foto).html
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