Окупанти перемістили з району Мелітополя в напрямку Василівки до 120 одиниць озброєння і військової техніки, - Генштаб ЗСУ
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Ворог посилює позиції на запорізькому напрямку, переміщує озброєння та військову техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
"На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки", - йдеться в повідомленні.