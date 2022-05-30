Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 243 дитини, понад 444 - поранено, - Офіс генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 109, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській – 15", - йдеться в повідомленні.
29 травня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Миролюбівка Херсонського району Херсонської області загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей: 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка зазнали поранень.
26 травня через обстріл військами РФ м. Лисичанськ Луганської області був поранений 16-річний підліток.
25 травня в результаті обстрілу с. Студенок Ізюмського району Харківської області зазнав поранення 3-річний хлопчик.
За даними ювенальних прокурорів, через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.