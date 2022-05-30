По Сумщині завдано двох авіаударів, ворог вів мінометний та артилерійський вогонь з території РФ, - Живицький
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З 00:00 до 8 ранку по території Сумської області ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, два авіаудари завадно ракетами з території РФ по території Хотінської громади Сумського району.
"Шість "виходів" із реактивної системи залпового вогню з території Росії по території Сумського району. Близько 10 прильотів із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь вели з території Росії", - зазначає Живицький.
Також він інформує, що близько 8 пострілів із міномету зафіксовано із території РФ по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.
"За попередніми даними, жертв немає, руйнування уточнюються", - резюмує Живицький.