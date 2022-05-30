Армія РФ втратила велику кількість офіцерів середньої та молодшої ланки під час вторгнення в Україну, - розвідка Великої Британії

Росія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки під час вторгнення в Україну. Це призведе до подальшого зниження бойового духу армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується в повідомленні, командири бригад і батальйонів висуваються вперед назустріч небезпеці, бо вони несуть повну відповідальність за дії своїх підрозділів.

Точно так само молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії бракує кадрів добре навчених і наділених повноваженнями унтер-офіцерів, які виконують цю роль у західних військах.

"Втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, посилить поточні проблеми з модернізацією підходу до командування і управління", - наголошується в повідомленні.

Більше того, батальйонні тактичні групи (БТГ), які відтворюються в Україні з уцілілих частин з декількох підрозділів, найімовірніше, будуть менш ефективні через брак молодших командирів.

"З огляду на численні достовірні повідомлення про локальні заколоти серед російських військ в Україні, брак досвідчених командирів взводів і рот, які заслуговують на довіру, ймовірно, призведе до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни", - додали в Міноборони Британії.

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