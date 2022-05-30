Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 350 осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1349 танків та 3282 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 350 осіб.