Міністерка закордонних справ Франції Колонна прибула з візитом до Києва

Міністерка Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула з візитом до Києва. Вона відвідає Бучу й передасть Україні пожежні машини та машини швидкої допомоги.

Про це вона повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно прибула до України, щоб надати підтримку Франції українському народу", - написала Колонна у твіттері у понеділок.

Як повідомили у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції, цією поїздкою міністерка хоче продемонструвати солідарність Франції з українським народом та її повну рішучість посилити підтримку України перед російською агресією і в гуманітарному та фінансовому плані, і у постачанні оборонної техніки.

"Пані Катрін Колонна зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою після їхнього першого контакту 25 травня, щоб обговорити підтримку Францією України у всіх сферах і, зокрема, обговорити блокування експорту зерна та олійних культур із України, яке підвищує реальні ризики відсутності продовольчої безпеки та потребує якнайшвидшого пошуку конкретних рішень для їх усунення. Її також прийме президент Зеленський", - йдеться у повідомленні міністерства у понеділок.

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У відомстві зазначили, що Колонна відвідає Бучу та передасть українській владі пожежні машини та машини швидкої допомоги. Також міністр привітає співробітників посольства Франції у Києві.