Новини

ЗСУ просунулися на деяких напрямках на півдні на 8-10 кілометрів, - радник глави МВС Денисенко

17 65415
ЗСУ просунулися на деяких напрямках на півдні на 8-10 кілометрів, - радник глави МВС Денисенко
На півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, наші захисники просунулися у середньому на 8-10 км.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав в ефірі українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На півдні України станом на вечір неділі можемо сказати, що на деяких напрямках, Херсонщині і Запоріжжі, ми просунулися у середньому на 8-10 кілометрів і ...вибили їх (загарбників. - Ред.) із цих населених пунктів", - сказав він.

Щодо Сєверодонецька, Денисенко зазначив, що на околицях міста точаться бої - "це найгарячіша точка зараз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани Росії, - Інститут вивчення війни

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Шимус
  • Шимус
    там расплескалась синева по чернозему- утилизирут 11-ю ДШБ орков
  • Тарас Резниченко 1f0df8ad
    Спасибо за совет. Можно продвигаться, или вас подождать? Вместе продвинемся.

    P.S. как же мне нравятся эти Диванные воины.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини