ЗСУ просунулися на деяких напрямках на півдні на 8-10 кілометрів, - радник глави МВС Денисенко

На півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, наші захисники просунулися у середньому на 8-10 км.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав в ефірі українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На півдні України станом на вечір неділі можемо сказати, що на деяких напрямках, Херсонщині і Запоріжжі, ми просунулися у середньому на 8-10 кілометрів і ...вибили їх (загарбників. - Ред.) із цих населених пунктів", - сказав він.

Щодо Сєверодонецька, Денисенко зазначив, що на околицях міста точаться бої - "це найгарячіша точка зараз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани Росії, - Інститут вивчення війни