Командування РФ тримає в заручниках родини окупантів, які воюють в Україні, - ГУР МО

Родинам офіцерів у західному військовому окрузі РФ заборонили залишати територію Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Зазначається, що у разі відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони Далекого сходу РФ.

"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку", - йдеться в повідомленні.

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