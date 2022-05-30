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Штурмову групу окупантів розбито у Сєверодонецьку, в полон взято двох російських солдатів, - Бутусов. ФОТОрепортаж

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У Сєверодонецьку розбито штурмову групу 7-ї бригади російських окупантів.

Про це у Telegram повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Розгромлена штурмова група 7-ї бригади ЗС РФ у Сєверодонецьку. Десантники 81-ї бригади взяли в полон двох солдатів: громадянина РФ Артема Хохлома та мешканця окупованих територій Григорія Гуджієва", - йдеться в повідомленні.

Також деяких окупантів зі складу 7-ї бригади РФ було ліквідовано.

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Штурмову групу окупантів розбито у Сєверодонецьку, в полон взято двох російських солдатів, - Бутусов 01
Штурмову групу окупантів розбито у Сєверодонецьку, в полон взято двох російських солдатів, - Бутусов 02
Штурмову групу окупантів розбито у Сєверодонецьку, в полон взято двох російських солдатів, - Бутусов 03

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Топ коментарі

  • Ben23
    Блин, ну орки натуральные. Смотрите на эти рожи!
  • Alex Sav 8157c114
    ну і рожи!! допросити і розстріляти
  • Leshek
    У того что сверху морда волчары, второй пузан перепуганный лежит, а верхний прямо злобой исходит. Эта скотыняка наших бы в плен не брала.
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