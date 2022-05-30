Закликаємо визнати Росію державою-спонсором тероризму, - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що РФ намагається знищити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду, про це вона заявила під час виступу на засіданні Комітету з питань демократії та безпеки весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Під час виступу вона розповіла про гуманітарну ситуацію в Україні, що стрімко погіршується. Зокрема, урядовиця зазначила, що з початку повномасштабної війни в Україні загинули десятки тисяч мирних жителів. Майже 220 тисяч людей вже втратили свої домівки. Росія системно порушує основні принципи міжнародного гуманітарного права та права людини.

"Усвідомлюючи, що не зможе перемогти у війні, росія свідомо намагається знищити Україну, спричиняючи величезну гуманітарну катастрофу. Ми закликаємо визнати росію державою-спонсором тероризму", - додала віцепрем'єрка.

"Ми вдячні нашим партнерам за надану гуманітарну підтримку Україні та розміщення українських біженців, за всю фінансову та технічну допомогу, оперативно надану Україні. Це зміцнює нашу стійкість, але нам потрібно більше – більш активне залучення міжнародних організацій до надання гуманітарної допомоги, створення гуманітарних коридорів, забезпечення доставки допомоги до медичних закладів, постачання критично важливого продовольства для мирного населення. Ми розраховуємо в цьому на допомогу країн та провідну роль НАТО", - підсумувала Стефанішина.

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