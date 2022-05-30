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РФ стягує війська і військову техніку до українського кордону в Курській області, - губернатор

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РФ стягує війська і військову техніку до українського кордону в Курській області, - губернатор
Росія почала стягувати війська і військову техніку в Курську область, що межує з Україною. Зокрема, до українського кордону російські військові підтягують артилерію і ракетні установки.

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медуза".

За його словами, в Курську область прибули і прибувають велика кількість особового складу Міноборони, додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок.

"Все направлено на те, щоб убезпечити мирну і творчу працю жителів Курської області, гарантувати безпеку життя і здоров'я", - додав Старовойт.

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    щоб убезпечити мирну і творчу працю жителів Курської області, гарантувати безпеку життя і здоров'я", Джерело: https://censor.net/ua/n3344733 НУ НУ ВЫВЕРТ МОЗГА ВЕРНЕЕ ГУМУСА ЧТО ПЛЕСКАЕТЕСЯ В ЧЕРЕПНОЙ КОРОБКЕ ВСЕХ ******** КАЦАПОВ НАЧИНАЯ С *****.. МИР РАДИ КОТОРОГО НАДО УБИВАТЬ.. ******* логика...
  • Роман Дузинкевич
    Хєр вам, а не "мирну і творчу працю".
  • San Fenikss
    Значить, полізуть на Суми.

    Штош! Ласкаво просимо,.... покійнички!
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