Навчання НАТО Ramstein Legacy 2022 почалися в Латвії

У Латвії з 30 травня по 6 червня відбуваються міжнародні військові навчання Ramstein Legacy 2022, організовані командуванням Повітряних сил НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Навчання відбуватимуться одночасно на території та у повітряному просторі Польщі, Литви, Естонії та Латвії. Їхня мета - розширення співпраці, технічна сумісність та інтеграція сил ППО НАТО до єдиної структури управління ППО.

На території Латвії в навчаннях візьмуть участь близько 300 військовослужбовців Повітряних сил, Сухопутних сил, Земессардзе, а також бійці протиповітряної оборони Італії, Чехії та США.

У навчаннях будуть задіяні літаки військової авіації НАТО, а також системи протиповітряної оборони ближньої дальності, зокрема, RBS-70, STINGER та AVENGER.

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