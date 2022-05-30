Окупанти хочуть взяти під контроль Луганщину та оточити українські війська. Це їм не вдається, - Маляр

Росія хоче позбавити Україну виходів до Азовського та Чорного морів.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що тривалий час відбувається стримування просування ворога.

"Є наказ Путіна вийти на географічні кордони Донецької та Лугнаської областей, а потім просуватись і на південь, і на схід. У них завдання - позбавити нас виходу в два моря.

На сьогодні основні бої точаться на сході за дві цілі. Перша - це повністю взяти під контроль Луганську область, друга ціль - оточити в кільце українські війська. Поки що ні те, ні інше їм не вдається. Але бої запеклі", - сказала заступниця міністра оборони.

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