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Вся інформація про полонених захисників Маріуполя наразі є секретною, - Маляр

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Вся інформація про полонених захисників Маріуполя наразі є секретною, - Маляр
У Міністерства оборони є інформація щодо українських бійців з "Азовсталі", але нині вона секретна, зважаючи на складний переговорний процес та безпеку наших воїнів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас, звісно, є вся інформація, але наразі вона є секретною. Це пов'язано не тільки із самим переговорним процесом, але і з безпекою цих людей. Це персональні дані, це зрозуміло. І тому ця інформація є, але вона не публічна", - сказала Маляр.

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Топ коментарі

  • Петр Петров daa11635
    ВІЙНА!!! критикувати не можна, згадувати минулі досягнення (асфальт, чонгар, мости, вагнер) не можна! всім мовчати.
    а влада у той час буде робити своє - боротися проти ЗСУ і добровольців і України.
  • Small Jerboa
    ЯКОГО БІСА ВОНА СЕКРЕТНА від українського народу?!!
    Авжеж, для ворога вся ця "секретна інформація" ВІДОМА!
  • Чайка Київ
    Уже стрЬомно. Особливо після таємних досягнень по розмінуванню Чонгару та сходу в Парижі 2019.
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