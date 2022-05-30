Вибух у Мелітополі - це, скоріше за все, рашисти зачищають колаборантів, - мер міста Федоров
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами Федорова, рашисти зараз перевіряють всі об’єкти, розташовані поряд із місцем вибуху.
"Вони чекають на терористів. Вони вже зазначили, що це терористичний акт з боку нацистів українців. Усю цю нісенітницю ми вже багато разів чули. Але є один факт: у Мелітополі в рашистів земля горітиме під ногами, доки вони з неї не підуть!" – наголосив мер міста.
За його словами, є кілька версій щодо причин цієї події. Насамперед Федоров вважає, що в такий спосіб російські окупанти проводять "зачистку" колаборантів, які "не дуже добре виконують те, що обіцяли", що раніше вже спостерігалося і в Енергодарі, і в Токмаку.
Друга версія, як зазначає мер Мелітополя, пов'язана зі значним спротивом громадянського суспільства в місті, що найчастіше поєднується із силовими структурами. "Але цю версію ми почуємо від наших правоохоронних структур трохи згодом", – додав Федоров.