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Великий патронний завод в РФ скорочує робітників через санкції

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Великий патронний завод в РФ скорочує робітників через санкції
Через західні санкції Барнаульський патронний завод - один за найбільших російських виробників боєприпасів для бойової та мисливської зброї - змушений скоротити понад 300 співробітників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Тайга.инфо".

Робітників обіцяють попередити про скорочення за два місяці.

"Барнаульський патронний завод" випускає понад 160 найменувань спортивно-мисливських та бойових патронів до стрілецької зброї основних калібрів вітчизняного та іноземного виробництва.

У 2020 році держоборонзамовлення РФ становило близько 7% від усієї продукції підприємства.

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Топ коментарі

  • Cтарий Кінь
    Там патронів на чотири світові війни вже лежить на складах. Патронні заводи ерефії мають проблеми вже давно. Одна з причин та, що створювалися вони ще за совка і робилися дуже потужними, як наслідок є перевиробництво. Варшавський блок розвалився і дуже багато країн перейшло на зброю НАТО. Нещодавно в США продавали мосінки з 4 цинками за 120 доларів!
  • A San
    Мені здається , що кацапи іноді спеціально роблять колапс , щоб всі пішли воювать за 3 рушлі
  • Chandler Bing
    Почему курильщики до сих пор не посетили завод?
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