Великий патронний завод в РФ скорочує робітників через санкції
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Через західні санкції Барнаульський патронний завод - один за найбільших російських виробників боєприпасів для бойової та мисливської зброї - змушений скоротити понад 300 співробітників.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Тайга.инфо".
Робітників обіцяють попередити про скорочення за два місяці.
"Барнаульський патронний завод" випускає понад 160 найменувань спортивно-мисливських та бойових патронів до стрілецької зброї основних калібрів вітчизняного та іноземного виробництва.
У 2020 році держоборонзамовлення РФ становило близько 7% від усієї продукції підприємства.