Окупація Чернігівщини: військовому РФ повідомили про підозру через смерть 10 людей, яких замкнули в підвалі

Прокурори заочно повідомили військовослужбовцю ЗС РФ про підозру через смерть 10 мешканців Ягідного, де загарбники замкнули все село в підвалі школи.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Росіянину повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.

За даними слідства, він разом з іншими окупантами насильно замкнув у підвалі школи близько 350 місцевих мешканців, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят. В підвалі не було ані світла, ані води, ані вбиральні, ані вентиляції. Не було де сісти або приготувати їжу.

"Перед відправленням людей до підвалу за мінусової температури повітря їх привселюдно роздягали, проводили обшук та огляд. ... Через нелюдські умови утримання, заборону покидати приміщення підвалу померло 10 цивільних людей", - йдеться у повідомленні.

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