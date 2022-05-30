Ознак підготовки до повторного наступу на Київ не спостерігається, втім загроза лишається, - Жирнов

Загроза повторного наступу на Київ залишається, втім наразі фактичних ознак формування військ для наступу не спостерігається.

Про це зазначив голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов, коментуючи інформацію про підготовку нового наступу на столицю України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"Наразі, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі. Росія від своєї агресивної мети оволодіти всією території України не відмовилась. Київ як столиця є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається", - зазначає Жирнов.

Він додає, що для повторного наступу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього потрібен час на підготовку особового складу, озброєння військовою техніку та матеріально-технічних засобів. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо.

"Ми щодня пильно стежимо за діями противника. І готуємося до його зустрічі: готуємо рубежі та позиції в інженерному відношенні, будуються оборонні споруди, визначена місцевість готується для замінування, проводиться підготовка військ з урахуванням набутого досвіду. Загроза існує та існуватиме, доки ми не переможемо, однак Київ готується дати належну відсіч ворогу!", - резюмує Жирнов.

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