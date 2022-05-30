Польща припинила безоплатно передавати паливо Україні

Польща припинила безоплатні постачання палива, які здійснювала на початку повномасштабного вторгнення Росії та після бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Про це розповіла міністерка енергетики та кліматичних змін Польщі Анна Москва, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"На початку війни та після бомбардування (Кременчуцького. - Ред.) НПЗ ми безкоштовно відправляли це паливо. Наразі це комерційні поставки компанії Orlen, що вимагають великих логістичних зусиль. Зазвичай ці поставки відбуваються трубопроводами, тому довелося створювати нові канали постачання", - зазначила Москва.

Вона додала, що польські нафтові компанії "добре" працюють в Україні, а безкоштовне постачання палива було "реакцією на кризову ситуацію".

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