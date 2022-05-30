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ЄС погодив ембарго на нафту з РФ. Але не трубопроводами, - Reuters

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ЄС погодив ембарго на нафту з РФ. Але не трубопроводами, - Reuters
Європейський союз попередньо погодив ембарго на постачання російської нафти. Заборона не стосуватиметься палива, яке постачають трубопроводами.

Про це йдеться у проєкті рішення саміту ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За даними агентства, учасники саміту Європейської ради погодилися з тим, що цей пакет санкцій проти Росії має поширюватися на сиру нафту. При цьому нафта, яку постачають трубопроводом, становитиме "тимчасовий виняток".

"Європейська Рада згодна з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії буде поширюватися на сиру нафту, а також нафтопродукти, що поставляються з РФ в держави-члени ЄС, за тимчасовим винятком сирої нафти, що поставляється по трубопроводу", - цитує Reuters проєкт заяви.

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Лідери ЄС не змогли узгодити всі деталі ембарго. Тому, як повідомляє видання, вони залишать остаточне узгодження пакета санкцій проти РФ на потім. При цьому в проєкті заяви йдеться, що питання про повне ембарго на постачання російської нафти має бути вирішено якнайшвидше.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Вже хоч щось...
    А "Дружба" перекриється "самостійно", все ж таки бойові дії тривають
  • VOLVO XC 70
    Ну вот кажется сегодня к вечеру российская ракета бабахх в трубу дружбаны прилетит сон вещий снился мне намедни....
  • Small Jerboa
    Пропоную:
    Перенести полігон Яворів з під м. Львову під м. Броди!
    (хто розумний, здогадається?)
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