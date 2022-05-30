В Україні з червня збільшать пенсії працюючим пенсіонерам

Пенсійний фонд України проведе плановий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Додаткові виплати почнуться з червня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки соціальної політики Марини Лазебної, яку вона зробила під час телемарафону.

"Зараз ми проводимо автоматичне перерахування пенсій працюючим пенсіонерам", - сказала вона.

За її словами, є складнощі щодо звітності роботодавців, де працюють пенсіонери. "Тому за травень Пенсійний фонд зробить перерахунок і працюючі пенсіонери починаючи з червня будуть отримувати перераховані пенсії, але виплати будуть йти і за квітень, і за травень. Тому що по законодавству автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з квітня", - повідомила міністерка.

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"З червня працюючі пенсіонери отримають підвищення", - додала Лазебна.

Після того, як Пенсійний фонд проведе плановий перерахунок, додаткові виплати зможуть отримати люди, які вийшли на пенсію впродовж останніх двох років і продовжують працювати.

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