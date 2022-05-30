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Україна не погодиться на заморожений конфлікт і поступку територіями, - Стефанчук

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Україна не погодиться на заморожений конфлікт і поступку територіями, - Стефанчук
Голова ВР Руслан Стефанчук наголосив, що Україна готова бути гарантом безпекової стабільності в регіоні.

Про це він заявив під час весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас, зазначив спікер, Україні потрібно більше сучасної оборонної зброї. Зокрема, йдеться про швидке постачання на регулярній основі реактивних систем залпового вогню, далекобійних артилерійських систем і боєприпасів, систем берегової оборони, танків і бронетехніки.

"Дайте нам ті ракети, які зможуть збити російські ракети. Поставте собі питання: а хто наступний в імперських інтересах Росії, яка не цінує ні людських життів, ні ресурсів у досягненні своїх цілей, породжених хворою фантазією?" - наголосив він.

Стефанчук зазначив, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт і поступку територіями в обмін на мир. У планах — перемогти агресора і примусити його звільнити українські території у міжнародно визнаних кордонах. Частиною мирного плану є і продовження санкційної політики щодо росії.

"Мета цих санкцій - зламати військову машину рф, яка розрослася до таких розмірів, що поїдає сусідні країни та власний народ. Усі, хто продовжує торгівлю з росією, хто продовжує купувати російські енергоносії та інші товари, хто продовжує працювати з російськими банками роблять свій внесок у те, щоби російська військова машина відливала нові кулі, виготовляла нові бомби та ракети, які вбивають потім людей в Україні, і не тільки", - додав голова парламенту.

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Топ коментарі

  • olele
    ...Я хочу знати, які успіхи нашої делегації на Парламентській асамблеї НАТО. Хотілося б почитати їхні виступи.

    Порошенко свій виклав. Саме той, який йому не дали виголосити ціною всесвітньої ганьби.
    То я хочу знати, що було взамін.

    Безугла, як відомо, у ВільнУс не полетіла. Але після того як ПП заблокували фізично, а Безугла не знайшла п'ятий кут у чотирьох стінах, у делегації лишилося іще троє штиків. І що вони, як успіхи?

    Я коли читаю виправдання нашої влади щодо саботажу і провалу підготовки до оборони, згадую одну моторошну історію. Мама убивці, дійсно нещасна жінка, виправдовувала свого сина. Знаєте як? "Він же сам не душив, він тільки за ноги держав."

    Звісно, Зеленський не убивав українців в Ірпені і Бучі, це зробили росіяни. Але хто при цьому Україну за ноги держав?
    https://t.me/nuts_roses/998
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Стефанчук, мы вместо НАТО, зададим вам вопрос, да-да именно вам длбм на вечном приколе: что ВРУ делала все эти 3 года и где наше оружие?
  • Чайка Київ
    Пане Стефанчук, що з тими утирками, тобто, прикордонниками, які послали вас нафуй, не випустивши Порошенка у Вільнюс, нанісши репутаційні збитки Україні?
    Дізналися, хто віддав їм наказ, який має більшу вагу ніж наказ другої особи держави?
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