Окупанти вкрали пів мільйона тонн українського зерна, - Мінагрополітики
1 42213
Росіяни вивезли із захоплених українських територій у Росію майже пів мільйона тонн зерна.
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.
"Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей – Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської", – сказав він.
За словами Висоцького, зерно доставляють у Росію або з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим.
Окупанти намагаються реалізувати крадене зерно у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.