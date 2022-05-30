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Ізраїль починає розвідку родовищ газу на тлі зростаючої потреби в Європі

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Ізраїль починає розвідку родовищ газу на тлі зростаючої потреби в Європі
Ізраїль розпочне процес запуску четвертої розвідки природного газу у своїх територіальних водах. Рішення було прийнято у зв'язку зі зростаючою потребою в газі в Європі, яка намагається обмежити свою залежність від російського природного газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Ізраїль вносить свою лепту і допомагає Європі диверсифікувати джерела енергії. Глобальна енергетична криза дає можливість Державі Ізраїль експортувати природний газ, поряд з чесною і реальною стурбованістю тим, що відбувається в Європі", - заявила вона.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Те, что начинают бурить, это перспективные и еще не освоенные месторождения
    У Израиля уже имеются огромные разведанные морские месторождения газа. Для внутреннего пользования вполне хватает, хватило бы и для снабжения Европы. Это одно газовое поле поделенное между Израилем и Кипром.
    Вопрос в доставке.
    Был вариант - подводный трубопровод до Кипра -Кипр - опять подводный, Греция-континент. Но воспротивилась Турция. Она сколько не искала в море, но ничего не нашла, поэтому затребовала, чтобы труба пошла через ее территорию. Вроде бы сейчас этот вопрос прорабатывается и впервые за 15 лет отношения между Израилем и Турцией значительно потеплели.
    Очень большие перспективы у этой трубы.
    Тем более, что и Египет тоже нашел газ на своем шельфе.
    Газа на востоке Средиземного моря столько, что Россия может забыть о своей газовой монополии
  • maravillo
    "Ізраїль вносить свою лепту і допомагає Європі ..."
    Прям не Ізраіль, а благодійна організація якась.
  • serhiy ivanov 1365066b
    Ізраїль вже експортує газ до Європи з родовища Левіафан через Єгипет, але хоче побудувати трубу в Турцію по морю через Кіпр, щоб збільшити обсяги видобутку і прокачки газу, але на тлі кризи з природнім газом в Європі вони вирішили розвідати всі свої родовища, щоб максимально наростити добуток газу.
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