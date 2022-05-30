Ізраїль починає розвідку родовищ газу на тлі зростаючої потреби в Європі

Ізраїль розпочне процес запуску четвертої розвідки природного газу у своїх територіальних водах. Рішення було прийнято у зв'язку зі зростаючою потребою в газі в Європі, яка намагається обмежити свою залежність від російського природного газу.