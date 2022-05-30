Рашисти відправлять 7 вцілілих тролейбусів з Маріуполя до окупованого Донецька, - Андрющенко

Наразі транспорт фарбують у кольори "Единой России" та готують до відправлення в окупований Донецьк.

Про це поінформував радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти знайшли 7 вцілілих тролейбусів в приміщенні Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління. Тролейбуси зазнали долю медичного обладнання - поїхали обслуговувати Донецьк. На зараз їх перефарбовують в кольори Єдиної росії і планують запустити на початку червня.

Росіяни та наші колишні співгромадяни з так званої "ДНР" - єдина в своєму пориві до мародерства нація. Знищення. Руйнування. Та мародерство. Вартістю в 22 тис. маріупольців і сотні тисяч скалічених життів", - йдеться в повідомленні.

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