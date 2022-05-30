Нові санкції проти РФ скоріше за все погодять у червні, - прем’єр Естонії Каллас
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Шостий пакет санкцій навряд чи буде погоджено на саміті лідерів ЄС, який розпочнеться 30 травня.
Про це заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я не думаю, що ми сьогодні досягнемо згоди (щодо шостого пакета санкцій. - Ред.)", - сказала Каллас у розмові з журналістами перед початком саміту.
За її словами, нові санкції проти Росії, найімовірніше, вдасться погодити на наступному саміті ЄС у червні.