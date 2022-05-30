Росія може припинити постачати газ Данії, яка відкинула ультиматум "Газпрому"
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Данія може стати наступною країною Євросоюзу, якій російський монополіст "Газпром" припинить постачання, оскільки її найбільша компанія відмовилася виконати вимогу РФ щодо оплати у рублях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Bloomberg.
У компанії Orsted A/S сьогодні повідомили, що можливе припинення постачання, і якщо це станеться - газові потреби можна буде поповнити з альтернативних джерел.
"Є ризик, що "Газпром експорт" припинить постачати газ Orsted", - сказано в заяві.
Крайня дата для здійснення оплати настане у вівторок 31 травня. Компанія наголосила, що й надалі розраховуватиметься з "Газпромом" у євро.
Тому Данія може стати четвертою країною ЄС, яка втратить поставки від "Газпрому" через відмову платити у рублях.
Як повідомлялося, "Газпром" на таких підставах уже припинив постачати газ трьом членам ЄС - Польщі, Болгарії та Фінляндії.