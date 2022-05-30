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Росія може припинити постачати газ Данії, яка відкинула ультиматум "Газпрому"

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Росія може припинити постачати газ Данії, яка відкинула ультиматум "Газпрому"
Данія може стати наступною країною Євросоюзу, якій російський монополіст "Газпром" припинить постачання, оскільки її найбільша компанія відмовилася виконати вимогу РФ щодо оплати у рублях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Bloomberg.

У компанії Orsted A/S сьогодні повідомили, що можливе припинення постачання, і якщо це станеться - газові потреби можна буде поповнити з альтернативних джерел.

"Є ризик, що "Газпром експорт" припинить постачати газ Orsted", - сказано в заяві.

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Крайня дата для здійснення оплати настане у вівторок 31 травня. Компанія наголосила, що й надалі розраховуватиметься з "Газпромом" у євро. 

Тому Данія може стати четвертою країною ЄС, яка втратить поставки від "Газпрому" через відмову платити у рублях.

Як повідомлялося, "Газпром" на таких підставах уже припинив постачати газ трьом членам ЄС - Польщі, Болгарії та Фінляндії.

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Топ коментарі

  • Валерий К b16b1c08
    " Газы Путина" Семён Скрепецкий
  • Алекс Ков
    Помста за гарпуни,************.
  • Marina c8da85b1
    Господи, допоможи, щоб "параша" задихнулась своїм клятим газом!!!
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