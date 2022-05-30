Ситуація в Сєверодонецьку важка. ЗСУ вживають всіх заходів, щоб не допустити оточення наших військ, - Мотузяник

Ситуація в Сєверодонецьку (Луганська область) важка, на околицях уже тривають вуличні бої.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо самого Сєверодонецька: ситуація важка, на околицях уже точаться вуличні бої. Українські військовослужбовці стримують штурмові дії противника, який також кидає особовий склад, десь йому не вдається - він відходить", - сказав Мотузяник.

Він наголосив, що ситуація справді важка, але Збройні сили України тримають її під контролем.

"Працює розвідка, всі плани ворога нам відомі. Працює і наша повітряна розвідка. Тому я маю оптимістичні погляди на цю ситуацію", - додав Мотузяник.

Спікер заявив, що ЗСУ вживають всіх заходів, щоб не допустити оточення угруповання ЗСУ в районах Сєверодонецька та Лисичанська.

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