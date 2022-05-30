89% мешканців заходу й центру України хочуть вступу до ЄС, 74% - до НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Вступ України до Європейського Союзу підтримують 89% населення західних і центральних областей країни. Вступ до НАТО - 74%.

Такі результати соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Так, порівняно з першою половиною лютого 2022 року серед населення західних та центральних областей України на 16 відсоткових пунктів зросла підтримка вступу України до Європейського Союзу, досягнувши 89%.

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На думку експертів, ці цифри руйнують стереотип про те, що західні області найбільше підтримують євроінтеграцію.

"Війна зруйнувала ці стереотипи. Ми бачимо, що і в західних, і в центральних областях все більше громадян переконуються в тому, що головним інтеграційним напрямком України є вступ до Європейського Союзу. Це неймовірна зміна", - наголосив виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський.

Він зазначив, що переважно зростання відбулося внаслідок зміни думки частини населення, яка раніше виступала за відмову від вступу до будь-яких політико-економічних союзів.

Також, згідно з дослідженням, за час війни на 5% збільшилася підтримка вступу до НАТО. Наразі приєднання до Північноатлантичного альянсу підтримується абсолютною більшістю населення західних та центральних областей України – 74%.

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Підтримка позаблокового статусу України впала до рекордно низьких 3%, проте підтримка альтернативного позаблокового статусу з гарантіями безпеки для України становить близько 13%.

Опитування методом face-to-face проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології за підтримки JohnFellOxfordUniversityPressResearchFund впродовж 7–15 травня 2022 р. Загалом було опитано 1000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення семи західних (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька) та чотирьох центральних (Вінницька, Кіровоградська, Хмельницька, Черкаська) областей України. Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,2%.





