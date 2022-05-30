Не очікую, що на цьому саміті ЄС ми досягнемо згоди щодо нафтового ембарго, - фон дер Ляєн
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не очікує, що питання заборони російської нафти буде вирішено на нинішньому надзвичайному саміті Європейського Союзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми практично вирішили всі питання, крім одного - це питання нафти трубою. Тут обговорення ще триває. Я не маю високих очікувань щодо того, що ми вирішимо це за наступні 48 години, але після цього. Мій заклик до держав-членів дуже чіткий - ключ до успіху був і є - солідарність з Україною та єдність Європейського Союзу. І з цим ми маємо працювати", - зазначила вона.