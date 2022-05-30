Надалі обміни військовополоненими – спільна робота ГУР та СБУ, - Верещук
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Питаннями обміну полонених будуть займатися ГУР Міноборони та СБУ.
Про це повідомила у телеграм-каналі міністрерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ", - зауважила вона.
За її словами, Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.