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Надалі обміни військовополоненими – спільна робота ГУР та СБУ, - Верещук

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Надалі обміни військовополоненими – спільна робота ГУР та СБУ, - Верещук
Питаннями обміну полонених будуть займатися ГУР Міноборони та СБУ.

Про це повідомила у телеграм-каналі міністрерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ", - зауважила вона.

За її словами, Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    То есть контору во главе с Верещук можно смело разгонять и не тратить больше деньги налогоплатильщиков
  • 18c49ed2
    Уже давно. Столько вреда, сколько сделала своим тупым языком Верещучка, сделал больше только Арестович.
  • Павло ШОвте
    Що з азовцями та морпіхами з Азовсталі? Ми не забули і не забудемо!
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