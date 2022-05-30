Франція підтримує прискорену процедуру набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС, - глава МЗС Колонна

Франція підтримує прискорену процедуру набуття статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Про це повідомила глава МЗС Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми схильні до того, щоб Україна пішла швидкою процедурою. Україна дала заявку на кандидатство на вступ. Це законна заявка. Наприкінці червня цю заявку розглянуть глави держав. Вже найближчими днями в середині червня буде експертний висновок Комісії. Я поки не знаю, який це висновок, але ми всі працюємо над тим, щоб була одностайність серед країн-членів ЄС та на базі всіх критеріїв та чітких умов ця заявка була прийнята згідно з висновком Єврокомісії

Читайте: Глава МЗС Франції Колонна відвідала Бучу. ФОТОрепортаж