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Франція підтримує прискорену процедуру набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС, - глава МЗС Колонна

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Франція підтримує прискорену процедуру набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС, - глава МЗС Колонна
Франція підтримує прискорену процедуру набуття статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Про це повідомила глава МЗС Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми схильні до того, щоб Україна пішла швидкою процедурою. Україна дала заявку на кандидатство на вступ. Це законна заявка. Наприкінці червня цю заявку розглянуть глави держав. Вже найближчими днями в середині червня буде експертний висновок Комісії. Я поки не знаю, який це висновок, але ми всі працюємо над тим, щоб була одностайність серед країн-членів ЄС та на базі всіх критеріїв та чітких умов ця заявка була прийнята згідно з висновком Єврокомісії

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    Молдові повезло з географічним положенням, навіть немає спільних кордонів з росією, тут нічого не поробиш.
  • Иван Петров d4225322
    Беларусь бы тоже взяли, не будь у них во главе усатого дебила.
  • Сергей Кривоносов dd4ecf80
    Усі підтримують: Франція, Германія, Польща, Словаччина і т. д. Але віз стоїть на тому самому місці. І навряд чи зрушиться найближчим часом. А ми за це платимо життями наших людей
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