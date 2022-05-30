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США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до Росії, - Байден

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США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до Росії, - Байден
США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив президент Джо Байден.

Американський лідер озвучив це після повідомлень про те, що адміністрація президента США готується відправити до Києва реактивні системи великої дальності.

"Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть дістати до Росії", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Player New
    А все тому що у декого занадто довгий язик, на вашій совісті все нові й нові жертви.
  • MAKAROV ddf66d11
    Оказывается американцы ракеты Гром 2 в асфальт укатали, разминировали Чонгар и год сидели сложа руки, зная что ***** нападет.
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Байден не виноват что у нас президентом выбрали прокацапского малороса-предателя
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