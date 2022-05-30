США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до Росії, - Байден

США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть дістати до території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив президент Джо Байден.

Американський лідер озвучив це після повідомлень про те, що адміністрація президента США готується відправити до Києва реактивні системи великої дальності.

"Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть дістати до Росії", - сказав він.

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