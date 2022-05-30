Франція готова стати посередником у відкритому діалозі України з РФ, - глава МЗС Колонна

Франція готова взяти на себе роль посередника у відкритому діалозі України з Росією, коли це знадобиться.

Про це повідомила міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми бачимо, що точаться дуже інтенсивні, запеклі бої, і тому про переговори не йдеться. Але настане такий день, коли переговори треба буде вести. І для того, щоб це був відкритий і серйозний діалог, щоб вийти на результат, а не просто зайняти нові території, ми будемо поряд з Україною, щоб бути посередником у таких переговорах і в тих умовах, у тому контексті, коли ці переговори знадобляться. Наша країна готова взяти на себе таку роль посередника у відкритому діалозі, і не лише наша країна", - сказала Колонна на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в понеділок.

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