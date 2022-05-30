Шольц про запровадження нафтового ембарго стосовно РФ: Є воля до консенсусу

У Євросоюзі є прагнення досягти консенсусу щодо ембарго на російську нафту.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц журналістам у понеділок перед початком позачергового саміту ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є відчуття, що всі конструктивно обговорюють тему... Відбуваються переговори, і є воля до консенсусу, це добре", - заявив Шольц.

"Усі розуміють, що це працюватиме лише в тому разі, якщо всі діятимуть спільно", - додав він.

У квітні глава МЗС ФРН Анналена Бербок уже повідомила, що Німеччина поступово відмовлятиметься від купівлі російських енергоносіїв і до кінця року повністю припинить імпорт російської нафти. До кінця літа планується також відмовитися від постачання вугілля.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше написав голові Євроради Шарлю Мішелю листа, в якому заявив, що вважає контрпродуктивним обговорення нафтового ембарго стосовно РФ на рівні лідерів ЄС, оскільки консенсусу щодо цих заходів поки що немає.

Глава Мінекономіки ФРН Роберт Габек зазначив раніше у Давосі, що очікує від республіки роботи над вирішенням питання щодо ембарго.

"Я очікую від усіх, зокрема Угорщини, роботи над рішенням", – заявив Габек.