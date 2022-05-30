Шольц про запровадження нафтового ембарго стосовно РФ: Є воля до консенсусу
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц журналістам у понеділок перед початком позачергового саміту ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Є відчуття, що всі конструктивно обговорюють тему... Відбуваються переговори, і є воля до консенсусу, це добре", - заявив Шольц.
"Усі розуміють, що це працюватиме лише в тому разі, якщо всі діятимуть спільно", - додав він.
У квітні глава МЗС ФРН Анналена Бербок уже повідомила, що Німеччина поступово відмовлятиметься від купівлі російських енергоносіїв і до кінця року повністю припинить імпорт російської нафти. До кінця літа планується також відмовитися від постачання вугілля.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше написав голові Євроради Шарлю Мішелю листа, в якому заявив, що вважає контрпродуктивним обговорення нафтового ембарго стосовно РФ на рівні лідерів ЄС, оскільки консенсусу щодо цих заходів поки що немає.
Глава Мінекономіки ФРН Роберт Габек зазначив раніше у Давосі, що очікує від республіки роботи над вирішенням питання щодо ембарго.
"Я очікую від усіх, зокрема Угорщини, роботи над рішенням", – заявив Габек.