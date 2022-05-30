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Parimatch продовжує працювати в РФ, але з новим власником і брендом

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Parimatch продовжує працювати в РФ, але з новим власником і брендом
Українська букмекерська компанія Parimatch продовжує працювати в Росії, але з новим власників.

Про це свідчить оновлений сайт букмекера paribet.ru, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як відомо, раніше в Росії Parimatch працювала через компанію ТОВ "Бетринг", яка в березні поточного року заявила про зміну бренду на Paribet. Трохи пізніше - у квітні - цей новий бренд перейшов під іншу юридичну особу, а вже 26 квітня 2022 року відбулася зміна власника цієї компанії.

Новим номінальним власником Paribet (раніше Parimatch) стало створене всього за 11 днів до цього АТ "Тріпл Ві".

Згідно з реєстраційними даними, АТ "Тріпл Ві" було засновано 15 квітня 2022 року і зареєстровано в Москві.

Генеральним директором і кінцевим бенефіціарним власником АТ "Тріпл Ві", а відповідно Paribet, тепер є громадянка РФ Далецька Вероніка Юріївна. Жодних даних про її професійну діяльність у відкритих джерелах знайти не вдалося. Також немає інформації і про те, щоб Далецька раніше управляла або володіла яким-небудь істотним бізнесом.

Крім того, компанія зберегла всі спонсорські контракти (наприклад, з чеченським ФК "Ахмат") і колишніх амбасадорів (Андрій Тихонов). Крім цього, мобільний додаток Paribet, згідно з історією оновлень AppStore, є "правонаступником" програми Parimatch-під час одного з оновлень Програми, бренд Parimatch просто змінився на Paribet.

Нагадаємо, раніше політолог Юрій Романенко назвав букмекерську компанію Parimatch серед українських підприємств, які продовжують заробляти в Росії і Білорусі через три місяці війни, і спонсорувати агресора.

Своєю чергою народний депутат Людмила Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch, в Росії та Білорусі заявила, що такий бізнес не має права існувати сьогодні в Україні.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував ввести додаткові податки для компаній, що працюють на окупантів, і спрямовувати ці кошти на відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури України.

У 2021 році одним із спонсорів грозненської футбольної команди "Ахмат" (включеної США в санкційний список на підставі "Глобального акту Магнітського") стала букмекерська контора PariMatch. На офіційному постері анонсу футбольного матчу між російськими клубами "Краснодар" і "Ахмат", який відбувся 21 травня, титульним спонсором кадировського клубу продовжує бути Parimatch.

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Та хай працює, хтось всередені повинен же русню найобувати
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    походу вкид...
  • Чайка Київ
    Це та помийка, завдяки якій частина мудрого наріду голосувала за Бубочку, бо зробила ставки.
    Ну як вам ваші тридцять срібняків? Вони були варті десятків тисяч життів?
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