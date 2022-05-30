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Медведєв про відмову Байдена надавати Україні ракети дальньої дії: Розумне рішення, інакше ми б завдали ударів у відповідь

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Медведєв про відмову Байдена надавати Україні ракети дальньої дії: Розумне рішення, інакше ми б завдали ударів у відповідь
В Росії назвали розумним рішення США не давати Україні ракетні системи, які здатні завдати ударів по Росії.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Інакше при атаці на наші міста Збройні сили Росії виконали б свою погрозу і завдали б ударів по центрах прийняття цих злочинних рішень. Частина з них перебуває зовсім не в Києві. Що далі пояснювати не треба", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Байден довыделывался, что его начали прилюдно опускать...
  • Виктор Дийнега
    О - айфононосец проснулся гав и опять в спячку.
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Чувак, а в планы Украинцев ? Три года тому назад : шо вы нас пугаете войной , деньги на крови, 73 % проголосовали за зебила, заморожены были ракетные програмы вилха, гром, верба, богдана, нептун, за 2021 год не куплена ни одна стугна !.
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