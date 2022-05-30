Медведєв про відмову Байдена надавати Україні ракети дальньої дії: Розумне рішення, інакше ми б завдали ударів у відповідь

В Росії назвали розумним рішення США не давати Україні ракетні системи, які здатні завдати ударів по Росії.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Інакше при атаці на наші міста Збройні сили Росії виконали б свою погрозу і завдали б ударів по центрах прийняття цих злочинних рішень. Частина з них перебуває зовсім не в Києві. Що далі пояснювати не треба", - сказав він.

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