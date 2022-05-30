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Білоруські "мобілізаційні навчання" відбудуться наприкінці червня неподалік від Чернігівщини

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Білоруські "мобілізаційні навчання" відбудуться наприкінці червня неподалік від Чернігівщини
З 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною в районі Чернігівської області, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на підконтрольне режиму Лукашенка видання БелТа.

"У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів Збройних Сил. Крім того, заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області", - повідомив військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов.

Видання зазначає, що навчання проводяться для "підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навиків військовозобов'язаних". Збори акумулюють усі райони області.

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Крім того, у Жлобинському районі області з 28 червня по 16 липня заплановані військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ.

За словами Кривоносова, у цей період відпрацьовуватимуться питання "організації охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, виконання заходів військового стану, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами".

Топ коментарі

  • Ревизор
    От проститутка усатая доиграется. К концу войны полк сябров вырастит жл бригады. А вот что потом? А нас тут нет, мы не в курсе кто ****** омон и откуда у них артиллерия и танки. В лесу нашли, с второй мировой остались.
  • Mykola Trofimenko
    Бачили вже такий сценарій
  • MAKAROV ddf66d11
    Из этих такие вояки, как с меня главнокомандующий. Не бойся, не нападут.
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