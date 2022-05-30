Орбан звинуватив Єврокомісію у відсутності згоди щодо запровадження санкцій проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європейську комісію в "безвідповідальній поведінці" щодо розробки санкцій проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Орбан заявив журналістам перед самітом ЄС.

"Ми перебуваємо в дуже складній ситуації, по суті, через безвідповідальну поведінку Європейської комісії. Після Версальського консенсусу ми домовились, що Єврокомісія не буде висувати подальші пропозиції щодо енергетики, які належно обговорюються з державами-членами. І тепер мов грім серед ясного неба з’явилась ідея ембарго і санкцій на нафту без відповідей на питання, пов’язані з енергетичною безпекою Угорщини", - сказав Орбан.

Він додав, що відповідальність за відсутність згоди ЄС щодо нафтового ембарго перед самітом "мусить бути і буде покладена на Європейську комісію".

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"Позиція Угорщини доволі проста, бо енергетика - це серйозне питання, це не дитячі забавки. Тому спершу нам потрібні рішення, а потім санкції. Досі перші п’ять пакетів санкцій були ухвалені у відмінний спосіб: спершу ухвалювали санкції, а потім почали вирішувати, що робити з наслідками. Але оскільки йдеться про енергетику, це ризиковано, нам потрібно змінити підхід - спершу рішення, потім санкції", - сказав угорський прем’єр.

Орбан також висунув нові вимоги для підтримання Угорщиною нафтового ембарго щодо Росії.

Нагадаємо, дискусії щодо шостого пакета санкцій ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.

У неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант - заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.

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30 травня постійні представники держав-членів ЄС знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єрка Естонії Кая Каллас сказали, що домовленості навряд чи вдасться досягнути і на саміті ЄС.