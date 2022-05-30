Новини

Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій РФ, України та ООН у Стамбулі

5 85837
Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій РФ, України та ООН у Стамбулі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила пресслужба турецького президента.

Ердоган і Путін обговорили "двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема війну України та Росії".

"Під час розмови президент Туреччини заявив, що існує потреба в кроках для мінімізації негативних наслідків війни та зміцнення довіри шляхом якнайшвидшого створення умов для миру між Росією та Україною", - повідомили в Анкарі.

Ердоган також заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі, а також участі в "механізмі моніторингу" між сторонами, якщо вони на це погодяться.

Читайте також: Зеленський може погодитися на тристоронні переговори з Путіним та Ердоганом, - Нікіфоров

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Dfe dfr
    Что обсуждать то будут?********* сначала пускай войска выведут!Зачем эти бесполезные встречи?
  • FT FT
    ПНХ
  • olele
    Vikusya***ꑭꑭ@mademoiselle_87

    Іноді я отримую дивні повідомлення... Три роки тому людина заблокувала мене на ФБ, бо, на її думку, не все було так однозначно тоді. Вона написала мені гнівний комент про те, що росія "нє желаєт нам зла, ми одіннарод, потому шо: общая історія, совмєсноє чєго то там і потому что руская культура - міровоє наслєдіє і благородство руского солдата, і потому, что... гладіолус, трясця...
    Сьогодні вона написала мені з Познані. Далі без коментарів...
    "Наш дім вцілів, тільки вікна на веранді потріскали. Вони заїхали в село і одразу кинулися по дворах. Стріляли. По вікнах. Шибки сипались, ніби дзвони падали. Ми були в підвалі з мамою. Ой, як добре, що я вивезла доньку і внучку!!!! Коли вони вломилися в хату, я закричала, що ми рускіє. І ще... що ми чекали їх, що ми віруючі МП, а мама в церковній десятці. Що її знає батюшка... Маму застрелили зразу... Просто відчинили підвал і просунули дуло...і вбили її... Коли я піднімалась по сходах, мене потягли за волосся...щоб швидше...
    Вони хотіли пити, їсти і сексу... Це тривало 5 днів... Я хотіла померти, але не могла, бо була зв'язана. Я, дві сусідки і ще одна дівчина з Білорусі. Вони возили її з собою. Колись красива білявка... Тепер - одна відкрита рана і гематоми. Але їх це не турбувало.
    Ні, не буряти. Я - медик, я знаю: типово московські риси, вони й пишались тим, що з Москви. Майор, два лейтенанти і троє солдат... Та дівчина благала про смерть. Мовчала, але тільки очима просила. Вона не могла говорити. І вона померла вночі. А я не змогла... А смерть була поряд. Вночі вона говорила зі мною. Смерть. І казала, що не моя... А вони казали, що я не руская, а **@на бандєра.
    На камінній полиці було фото доньки і внучки. Допитували, де вони. Де чоловік, зять? Я не сказала, що зять в ЗСУ. Але, сусідка сказала і пообіцяла показати, де живуть багаті люди та ті, в кого є воєнні... Показала. І її застрелили... Я віддала їм картку Приватбанку. Хтось в Києві зняв з неї кошти...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини