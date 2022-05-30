Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій РФ, України та ООН у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила пресслужба турецького президента.

Ердоган і Путін обговорили "двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема війну України та Росії".

"Під час розмови президент Туреччини заявив, що існує потреба в кроках для мінімізації негативних наслідків війни та зміцнення довіри шляхом якнайшвидшого створення умов для миру між Росією та Україною", - повідомили в Анкарі.

Ердоган також заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі, а також участі в "механізмі моніторингу" між сторонами, якщо вони на це погодяться.

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