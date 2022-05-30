Новини • Війна

Макрон підтвердив загибель журналіста Леклерка-Імхоффа під час обстрілу гуманітарного автобусу на Донбасі

5 73618
Макрон підтвердив загибель журналіста Леклерка-Імхоффа під час обстрілу гуманітарного автобусу на Донбасі
Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив повідомлення про те, що в районі Сєверодонецька загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер голови держави.

"Фредерік Леклерк-Імхофф поїхав в Україну, щоб показувати світові реалії війни. Він був смертельно поранений, коли їхав на гуманітарному автобусі з цивільними, що втекли від російської бомбардування", - написав Макрон.

Він також висловив співчуття близьким, рідним та колегам Фредеріка Леклерка-Імхоффа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За три місяці війни росіяни вбили в Україні 29 журналістів. ІНФОГРАФІКА

"Тим, хто виконує складну місію інформування на театрах воєнних дій, я хотів би ще раз підтвердити беззастережну підтримку Франції", - резюмував Макрон.

Нагадаємо, 30 травня голова адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив про загибель журналіста французького телеканалу BFMTV. Він також оприлюднив прескарту медійника.

Топ коментарі

  • Украинский Офицер в отставке
    А тепер нехай віддасть путіну частину Франції, щоб той перестав убивати його громадян. Він же це пропонував. Нехай знову летить в москву і не забуде відсмоктати путіну.
  • Mykola Trofimenko
    Підтвердив, виразив глубоке занепокоєння та зателефонував пуйлу?
  • Єто Другоє
    Пазваніть валодькє і спрасіть кагда закончітса вайна
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини