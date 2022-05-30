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Ще одну партію САУ Caesar передасть Україні Франція, - глава МЗС Колонна

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Ще одну партію САУ Caesar передасть Україні Франція, - глава МЗС Колонна
Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що її країна передасть Україні ще одну партію самохідних гаубиць Caesar.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила на спільній прескофнеренції з главою МЗС Дмитром Кулебою.

"У цьому зв'язку ми вже давно маємо контакти з українською владою і постійно знаємо, які є потреби з українського боку і які у нас є можливості для того, аби відповісти на ці заявки. ... Скоро будуть нові поставки САУ Caesar і ми будемо продовжувати співпрацю у цьому контексті", - зазначила вона.

Колонна нагадала, що Україна вже отримувала САУ Caesar, тепер буде доставлена ще одна партія.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    От за це французам респект.Серливим німцям читати обов'язково...
  • 5 копійок
    Цезар вже трощить московитів і це відчувається.
  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Хотілось би по можливості більш ******* гаубиці Цезар на базі Татра шасі 8x8 з автоматичною подачею снаряду та які б'ють на 50 км з автоматичним наведенням. Більш швидкі у розгортанні та більш потужні. Подяка французам !
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