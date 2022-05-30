Ще одну партію САУ Caesar передасть Україні Франція, - глава МЗС Колонна

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що її країна передасть Україні ще одну партію самохідних гаубиць Caesar.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила на спільній прескофнеренції з главою МЗС Дмитром Кулебою.

"У цьому зв'язку ми вже давно маємо контакти з українською владою і постійно знаємо, які є потреби з українського боку і які у нас є можливості для того, аби відповісти на ці заявки. ... Скоро будуть нові поставки САУ Caesar і ми будемо продовжувати співпрацю у цьому контексті", - зазначила вона.

Колонна нагадала, що Україна вже отримувала САУ Caesar, тепер буде доставлена ще одна партія.

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