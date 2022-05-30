Ще одну партію САУ Caesar передасть Україні Франція, - глава МЗС Колонна
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Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що її країна передасть Україні ще одну партію самохідних гаубиць Caesar.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила на спільній прескофнеренції з главою МЗС Дмитром Кулебою.
"У цьому зв'язку ми вже давно маємо контакти з українською владою і постійно знаємо, які є потреби з українського боку і які у нас є можливості для того, аби відповісти на ці заявки. ... Скоро будуть нові поставки САУ Caesar і ми будемо продовжувати співпрацю у цьому контексті", - зазначила вона.
Колонна нагадала, що Україна вже отримувала САУ Caesar, тепер буде доставлена ще одна партія.