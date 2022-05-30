Новини

"Слуга народу" Потураєв пропонує заборонити в Україні пісні і музику виконавців з РФ

5 66887
"Слуга народу" Потураєв пропонує заборонити в Україні пісні і музику виконавців з РФ
Група народних депутатів на чолі зі "слугою народу " Микитою Потураєвим пропонують заборонити публічне виконання музики з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Нардепи запропонували заборонити на території України публічні виконання, показ, демонстрацію та публічне сповіщення фонограм, відеопрограм та музичних кліпів, у яких громадяни РФ виконують пісні з текстом. Ця заборона не стосуватиметься співаків РФ, які засуджують агресію Росії проти України.

Робиться це "щоб підтримати національний музичний продукт нашої країни".

Слуга народу Потураєв пропонує заборонити в Україні пісні і музику виконавців з РФ 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дзвонар Михайлівського Золотоверхого виконав мелодію гімну українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • sasha lendel
    Пропоную заборонити в Україні долбойобів із партії *Дебіли Народу*.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це потрібно було зробити ще позавчора...
  • Danger Zone
    А фильмы презедента Украины в рыфе тоже или - это другое?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини