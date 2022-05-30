"Слуга народу" Потураєв пропонує заборонити в Україні пісні і музику виконавців з РФ

Група народних депутатів на чолі зі "слугою народу " Микитою Потураєвим пропонують заборонити публічне виконання музики з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Нардепи запропонували заборонити на території України публічні виконання, показ, демонстрацію та публічне сповіщення фонограм, відеопрограм та музичних кліпів, у яких громадяни РФ виконують пісні з текстом. Ця заборона не стосуватиметься співаків РФ, які засуджують агресію Росії проти України.

Робиться це "щоб підтримати національний музичний продукт нашої країни".

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